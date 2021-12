Les services de paiement électronique d'Eurobank tombent dans l'escarcelle de Worldline

GRÈCE / FRANCE. Le Français Worldline (2,74 mrds€ de chiffre d'affaires en 2020 et 20 000 salariés) annonce, mercredi 8 décembre 2021, le rachat de 80% d'Eurobank Merchant Acquiring (EBMA), les services de paiement électronique pour les commerçants de la banque grecque Eurobank qui conserve les 20% restants. Permettant au commerçant de recevoir des paiements par carte, via un terminal de paiement, un site internet ou une application mobile, ces acquisitions commerçant détenues par EBMA représentent une part de marché de 21% dans ce pays.



Avec un portefeuille client de 123 000 commerçants (plus de 50% de Pme) directement détenus, la structure de quarante salariés gère 219 millions de transactions par an pour un montant d'environ 7 mrds€.



"Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'expansion de nos activités de services aux commerçants vers le sud de l'Europe et nous permet en même temps de tirer parti de notre présence en Grèce, établie plus tôt cette année avec l'acquisition de Cardlink", commente Gilles Grapinet, directeur général de Worldline. "Cette combinaison permet à Worldline d’établir une présence de premier plan en Grèce, un marché en forte croissance et stimulé par l'adoption grandissante des paiements électroniques. Cette transaction offre des opportunités de développement attractives pour Worldline dans les années à venir, en s'appuyant sur notre accès direct à un portefeuille de commerçants couplée avec une offre de solutions de paiement complète et de bout en bout", poursuit-il. Le spécialiste des paiements électroniques a également racheté 80% d'Axepta Italie, filiale de BNP Paribas, en juillet 2021 pour un montant de 180 M€.