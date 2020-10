Les salariés licenciés à cause des difficultés de la construction navale en Galice vont bénéficier de 2 M€

ESPAGNE. La commission des budgets du Parlement européen a voté, lundi 12 octobre 2020, en faveur du versement d'une aide de 2,05 M€ aux anciens salariés des secteurs annexes de la construction navale de la région de Galice. Cette somme devrait permettre de les réintégrer sur le marché du travail. Le texte présenté par la rapporteuse française Valérie Hayer a obtenu trente-sept voix pour, une voix contre et deux abstentions.Les 2 054 400 € vont bénéficier à environ 500 d'entre eux sur les 960 licenciés dans trente-huit Pme entre mai 2019 et février 2020.La Xunta de Galicia, l'autorité régionale, avait sollicité ce soutien du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), créé en 2007 pour "aider les travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou à la suite de crises financières et économiques inattendues". Et la Commission européenne avait relayé cette demande, en septembre 2020 , auprès du Parlement européen arguant que "le déclin de la part de marché de l'UE dans la production navale mondiale et l'accroissement de la concurrence extérieure dans le secteur ont eu des conséquences désastreuses sur le secteur auxiliaire de la construction navale en Galice".Il ne reste plus que deux étapes pour que cette décision devienne effective : un vote en plénière au Parlement, prévu lors de la session du 19 au 23 octobre 2020, suivi d'une approbation par le Conseil européen.Les 2,05 M€ viendront alors cofinancer, à hauteur de 60%, le plan de la Xunta de Galicia d'un montant de 3,4 M€ prévoyant pour les anciens salariés des secteurs annexes de la construction navale "une orientation professionnelle, un soutien dans leur recherche d'emploi, des possibilités d'acquérir de nouvelles compétences grâce à la formation professionnelle, ainsi qu'un tutorat et une orientation après avoir trouvé un autre emploi", comme le précise un communiqué du Parlement européen.