Les salariés du siège social de Camaïeu en grève

FRANCE. Les salariés du siège social de Camaïeu à Roubaix sont en grève reconductible depuis lundi 20 juillet 2020, à l'appel du syndicat CGT. Ils entendent faire monter la pression sur les repreneurs de l'entreprise de prêt-à-porter, en redressement judiciaire depuis le 26 mai 2020 Sept dossiers auraient été déposés dont cinq ne prévoyant qu'une reprise partielle. Parmi les offres complètes figure celle de l'actuel management de l'entreprise (dont son Pdg Joannes Soënen) en association avec trois fonds d'investissement déjà actionnaires (CVC, Farallon et GoldenTree). L'autre est celle de la Foncière immobilière bordelaise (FIB) de l'homme d'affaires Michel Ohayon, déjà propriétaire de vingt-deux franchises Galeries Lafayette de province depuis 2018. Les repreneurs ont jusqu'au mercredi 22 juillet 2020 pour affiner leurs offres.Le tribunal de commerce de Lille se prononcera vendredi 24 juillet 2020.Les vingt-cinq magasins belges et les trois unités luxembourgeoises se trouvent déjà en grève depuis le 13 juillet 2020.Le chiffre d'affaires de Camaïeu, enseigne déjà en grandes difficultés, a chuté de 95% avec la crise sanitaire qui l'a obligé à fermer plus de 800 magasins dans le monde.Camaïeu emploie 3 200 en France (et + 800 dans le monde) dont 450 au siège social. L'entreprise compte 634 magasins en France (plus 198 à l'étranger).