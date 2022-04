Les rivaux libyens tentent de s'entendre sur l'organisation des futures élections

LIBYE. Mercredi 13 avril 2022, les représentants du Parlement (Chambre des Représentants - HoR) et ceux du Haut Conseil d'État (HCS) libyens ont entamé des pourparlers au Caire. Au centre des discussions orchestrées par la Mission des Nations Unies en Libye (UNSMIL/Manul), la tenue d'élections nationales dans ce pays plus que jamais divisé.Malgré un cessez-le-feu permanent signé en octobre 2020 , la situation demeure de plus en plus tendue en Libye. Abdel Hamid Dbeibah, Premier ministre du Gouvernement de l'unité national (GNU) désigné en mars 2021 par le Forum du dialogue politique libyen , refuse toujours de s'effacer au profit de Fathi Bachagha (ancien ministre de l'Intérieur) porté au pouvoir par le Parlement de Tobrouk , siégeant à l'Est du pays depuis 2014, pour le remplacer. La Libye se retrouve donc avec deux Premiers ministres dans la capitale Tripoli, chacun gérant de son côté les affaires.D'abord prévue le 24 décembre 2021, puis reportée au 24 janvier 2022, l'élection présidentielle n'a jamais pu se tenir . En cause, principalement, la non-acceptation par le GNU des nouvelles règles définies unilatéralement par le Parlement et la difficulté à s'entendre sur la validation de certaines candidatures.Le Parlement de Tobrouk a donc lancé une procédure pour désigner un nouveau Premier ministre intérimaire. Son président, Aguila Saleh, estime qu'Abdel Hamid Dbeibah a failli à sa mission d'organiser ce passage aux urnes et donc considère que son mandat est terminé. Une scission a toutefois eu lieu sur cette interprétation parmi les députés.Cette analyse n'est pas non plus, évidemment, partagée par le chef du Gouvernement de l'unité nationale. Il programme d'ailleurs des législatives en juin 2022 . Pas plus que par la communauté internationale s'alarmant du fait que la partition du pays se creuse de plus en plus au lieu de cicatriser. Le scrutin avait pour vocation de justement réunir le peuple libyen autour d'un Président (le premier élu de toute l'histoire du pays) pour enfin sortir de l'impasse politique. Mais aussi permettre à la Libye de connaître la paix pour pouvoir se reconstruire après une décennie de guerres civiles successives depuis la destitution et l'assassinat de Mouammar Kadhafi en 2011.