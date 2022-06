Les responsabilités en question après la tentative d'entrées massives de migrants à Melilla

L'Organisation internationale pour les migrations (OMI) et le Haut Comité aux Réfugiés des Nations unies (HCR) ont fait connaître, dans un communauté commun, "leur plus profonde tristesse et leur préoccupation face aux pertes en vies humaines et aux blessures". Ces institutions "exhortent toutes les autorités à donner la priorité à la sécurité des migrants et des réfugiés, s'abstenir de faire un usage excessif de la force, et à faire respecter leurs droits humains". OMI et HCR "soulignent plus que jamais l'importance de trouver des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement".Pedro Sanchez a parlé d'"attaque contre l'intégrité de l'Espagne". Le Président du Conseil espagnol condamne "un assaut (...) violent et organisé de la part de mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains contre une ville qui est un territoire espagnol".L'Algérie y est allé de son couplet, dimanche 26 juin 2022, par la voix d'Amar Belani. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères désigne, sans ambiguïté, le Maroc comme responsable. Selon le diplomate, "les images de ce carnage sont extrêmement choquantes (...) Elles renseignent sur l'extrême brutalité et l'usage disproportionné de la force qui s'apparentent, en la circonstance, à de véritables exécutions sommaires." Les autorités algériennes, en froid avec le Maroc jusqu'à rompre leurs relations diplomatiques avec ce voisin , et plus récemment avec l'Espagne en suspendant un traité d'amitié et de coopération , réclament une enquête indépendante. Elles demandent que cette dernière soit confiée au HCR.