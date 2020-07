Les renouvelables dépassent pour la première fois les fossiles dans la production de l'électricité de l'UE27

Selon le think tank Ember, les énergies renouvelables ont fourni plus d'électricité que les énergies fossiles dans les pays de l'UE sur les six premiers mois de l'année 2020. La fin du charbon s'annonce et les pays méditerranéens donnent l'exemple en la matière. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Les renouvelables dépassent pour la première fois les fossiles dans la production de l'électricité de l'UE27 Rédigé le Jeudi 23 Juillet 2020