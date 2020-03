Les régions françaises injectent 250 M€ dans le Fonds national de solidarité de l'Etat

FRANCE. "Les Régions ont unanimement accepté de participer au Fonds national de solidarité à hauteur de 250 M€, comme cela leur a été demandé." Dans un communiqué publié mardi 17 mars 2020 au soir, Renaud Muselier, Président de Régions de France, a confirmé la mobilisation des régions dans l'aide aux entreprises, suite à la pandémie de Covid-19 et le discours d'Emmanuel Macron, Président de la République française annonçant ce soutien.Les principes de ce fonds national de solidarité de l'Etat ont été précisées mardi 17 mars 2020 par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances avec notamment une première aide d'urgence automatique de 1 500 €. Il sera doté de 2 mrds€ et réservé aux entreprises dont les activités ont été stoppées (restauration, bars, tourisme), les Tpe qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires en mars 2020 versus mars 2019 et celles qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 1 M€.Ses modalités restent en cours de finalisation. "Pour les Régions, cheffes de file du développement économique, c’est l’engagement de leur solidarité totale vis-à-vis des indépendants et des plus petites entreprises. Elles sont les premières à souffrir", souligne Renaud Muselier.