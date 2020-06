Les réfugiés syriens face au coronavirus

DOSSIER SPECIAL COVID-19. La situation des réfugiés demeure, depuis 2011 et le début de la guerre civile syrienne, un problème crucial dans les pays hôtes de l'Est de la Méditerranée, déjà confrontés à des difficultés sanitaires avec leurs propres ressortissants.



En Jordanie, qui avec le Liban est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde par rapport à son nombre d'habitants, aucun cas n'a été recensé dans un camp. Au Liban, officiellement, trois Syriens et un Palestinien (qui ne vivait pas dans un camp) ont été contaminés. Le pays compterait environ 500 000 réfugiés palestiniens et 1,5 million de Syriens.