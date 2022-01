Les recettes pétrolières ont constitué 97% des revenus de l’État libyen en 2021

LIBYE. En pleine instabilité politique du pays, la Banque centrale de Libye (CBL) a publié, mercredi 5 janvier 2022, ses résultats pour l'année 2021. Selon ce document, les recettes étrangères de la Libye se sont élevées à 22,9 mrds$ (20,27 mrds€) pour des dépenses du gouvernement de 24,5 mrds$ (21,69 mrds€). Ce déficit de 1,6 mrd$ (1,4 mrd€) a été couvert par la CBL grâce à ses réserves.Les revenus pétroliers ont représenté 103,4 mrds de dinars libyens (22,39 mrds$ - 19,90 mrds€), soit 97% des revenus de l'État libyen.Alors que le budget 2021 n'a pas été voté par le Parlement, la loi libyenne prévoit que le gouvernement peut recevoir, par versements mensuels, l'équivalent du budget de l'année précédente pour mener son action et rémunérer ses agents.Les salaires de services publics ont atteint les 33,1 mrds de dinars libyens (6,37 mrds€ soit 39% des dépenses totales), les subventions publiques 20,8 mrds (4 mrds€ - 24%) dont 3 milliards pour les médicaments, 2 milliards pour l'allocation de mariage et 4,4 milliard pour l'allocation pour enfants. Le document de la CBL observe que les subventions aux carburants occupent toujours la plus grande part des subventions pour atteindre près de 50% du total versé. "Ceci est un problème qui devrait être abordé, car il entraîne une distribution injuste et un gaspillage de l'argent public", relève-t-il.