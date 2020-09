Les petites exploitations agricoles tunisiennes face à leurs défis

TUNISIE. Selon une étude du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) consacrée aux petites exploitations agricoles en Tunisie, "la petite agriculture doit d'abord être une priorité nationale et son développement devrait relever de la responsabilité et du devoir de l'Etat." Ce développement "ne pourra se faire que dans le cadre d'une stratégie globale du pays et l'implication de l'ensemble des parties prenantes".



Ce rapport - intégré dans le projet "Réduire les inégalités dans la chaine de valeur huile d'olive" mis en oeuvre par l'ONG Oxfam en partenariat avec l'AFTD (Association tunisienne des femmes démocrates), l'AFTURD (Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement), l'UGTT (Union générale tunisienne du travail) et le FTDES - réclame notamment la mise en oeuvre d'un dispositif et de mesures spécifiques et innovantes.



D'une soixantaine de pages, il démontre les forces et les faiblesses des petites exploitations agricoles tunisiennes (voir tableau en bas d'article), mais aussi les menaces et les opportunités. Au rayon des menaces figurent la détérioration de la situation d'ensemble; un risque économique important en cas de diminution de la performance de la petite agriculture; un risque sur la sécurité alimentaire du pays; et la détérioration de la terre, la désertification, en cas de développement de pratiques non durables.