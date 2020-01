Les pays méditerranéens stagnent en matière de lutte contre la corruption

La Bosnie-Herzégovine (indice de 36) a connu une baisse de six points d'IPC depuis 2012. "Lors des élections de 2018, les partis politiques et les organisations de la société civile ont exprimé leurs inquiétudes concernant des irrégularités de vote, des menaces contre les électeurs, le mauvais usage des ressources publiques et l’inégalité d’accès aux médias", souligne le rapport. Epinglé aussi Malte. Désigné comme pays à surveiller, l'île méditerranéenne, malgré ses 54 points (perte de six points depuis 2015) souffre du scandale de l' assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia en octobre 2017 alors qu'elle enquêtait justement sur la corruption. "Plusieurs scandales impliquant les Panama Papers, l’effondrement d’une banque maltaise et le programme des « Golden Visas » qui vend la nationalité maltaise à de riches investisseurs étrangers, peuvent également contribuer au déclin de Malte sur l’IPC", conclue Transparency international.La Turquie (indice 39) accuse, elle, une baisse de dix points sur la même période. "Il y a peu d’espace pour la prise de décision consultative dans le pays. Le gouvernement a récemment réprimé les ONG, fermé au moins 1 500 fondations et associations et saisi leurs avoirs, tout en continuant à harceler, arrêter et poursuivre les dirigeants de la société civile", constate l'ONG.Reste que sur les vingt-deux pays de cette région ayant considérablement amélioré (21 ont décliné et le reste a peu ou pas progressé) leur score entre 2012 et 2019 figure la Grèce (48) qui gagne douze points sur cette période et l'Italie (53), onze. "Les deux pays ont connu des améliorations concrètes, y compris des progrès au niveau législatif en Italie avec l’adoption de lois anti-corruption et la création d’une agence anticorruption dans les deux pays", se félicite le rapport.La France occupe toujours la tête du classement des pays méditerranéens, mais chute de deux places en obtenant le vingt-troisième rang mondial avec un IPC de 69.