Les pays méditerranéens s'ouvrent de nouveau au tourisme

MAROC/PORTUGAL. Quelques jours après l'Italie et la Grèce, c'est au tour du Portugal et du Maroc d’alléger les restrictions pour les voyageurs désirant franchir leurs frontières.



Depuis ce matin (lundi 7 février), les personnes possédant un certificat sanitaire européen ou tout autre justificatif de vaccination reconnu n'ont plus besoin de présenter un test Covid négatif aux douaniers portugais. Le tourisme constitue un pilier économique essentiel au Portugal, avec un chiffre d'affaires 2021 de 9 milliards d'euros, très loin des 18 milliards enregistrés en 2019. Il génère un peu plus de 6% du PIB, contre 12% en 2019. Le pays va investir 6 milliards d'euros dans ce secteur pour lui permettre de remonter la pente.



Le Maroc, qui avait fermé ses frontières fin 2021, les ouvre également à partir du 7 février, à condition de pouvoir présenter un schéma vaccinal complet et un test PCR de moins de 48 heures. Les voyageurs doivent fournir une liste de renseignements permettant de les localiser facilement. Une fois au Maroc, ils subiront un nouveau test. Symbole de cette ouverture, Ryanair va remettre progressivement en service ses dessertes vers le Maroc, à partir du 8 février. Le tourisme représentait 7% du PIB marocain en 2019. Selon l'Organisation démocratique du travail (ODT), l'activité touristique se serait effondrée de près de 70% entre 2019 et 2021.