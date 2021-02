Les pays du Maghreb enregistrent les plus forts taux de femmes ingénieures au monde

Le rapport "La course contre la montre pour un développement plus intelligent" bouleverse les idées reçues en démontrant que les plus fortes représentations de femmes parmi les diplômés en ingénierie se situent dans les Etats arabes et notamment en Algérie (48,5%), au Maroc (42,2%), en Syrie (43,9%) et en Tunisie (44,2%). Seuls quelques pays d'Amérique latine arrivent à des chiffres similaires (47,5% au Pérou, 45,9% en Uruguay, 41,7% à Cuba).La parité sur les postes de chercheur(se)s ne cesse de progresser au Sud de la Méditerranée. L'Unesco note que leur nombre est passé de 35% en 2005 à 47,1% en 2017 en Algérie et de 36% à 45,6% en Egypte sur la même période. Des chiffres prometteurs, même si ces moyennes masquent d'énormes disparités selon les domaines de recherche. Ainsi, les chercheuses algériennes ne représentent que 42,7% des postes en ingénierie et technologie mais 71,7% en sciences naturelles. Les Egyptiennes 28,9% en ingénierie et technologie et 48,9% en santé et services sociaux.Dans le monde universitaire, "la proportion des femmes diminue à mesure qu'augmente le niveau hiérarchique" indique le rapport. Ainsi, en Algérie, les chercheuses constituent 51% des effectifs au premier niveau hiérarchique (doctorants recrutés en qualité de chercheur ou chercheur sans doctorat), et elles ne sont plus que 20% au quatrième (directeur de recherche ou professeur titulaire). Un écart quasi-identique (48% à 24%) est observé dans l'Union européenne, alors qu'il est moindre en Egypte (51,2% à 35,5%).Leur carrière est plus courte à cause de deux facteurs principaux : le maintien de l'équilibre entre travail et vie familiale mais aussi l'écart de rémunération entre les genres.Ce rapport de l'Unesco axé sur les Objectifs de développement durable pour 2030 et sur la quatrième révolution industrielle a été produit avec le soutien de la Fondation Ipsen. Il sera publié dans son intégralité en avril 2021.