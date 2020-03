Les pays du G20 vont injecter 5 000 mrds$ pour amoindrir le choc de la pandémie

MONDE. Présidée par le roi Salmane d'Arabie saoudite, jeudi 26 mars 2020, une réunion virtuelle du G20 a conduit à l'annonce du déblocage de "plus de 5 000 mrds$ (4 540 mrds€)" dans l'économie mondiale pour "contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie" du Covid-19. Il en appelle à l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds monétaire international (FMI) pour "aider les pays émergents et en développement à faire face" à ces chocs.



Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a d'ailleurs demandé le même jour aux dirigeants du G20 de lui permettre de doubler sa capacité de financement d'urgence pour éviter une dépression de l'économie mondiale en 2020.



Constitué par dix-neuf pays* plus l'Union européenne, les vingt plus grandes économies mondiales, le G20 entend "présenter un front uni contre cette menace commune", indique un communiqué publié à l'issue de ce sommet réalisé en vidéo-conférence.



* Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie et Turquie.