Les pays des Balkans occidentaux s'avèrent plus résilients que prévu

BALKANS OCCIDENTAUX. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) relève ses prévisions de croissance pour les pays des Balkans occidentaux à 6,4% en 2021, contre 5,1% prévus dans une précédente estimation en juin 2021 Rendu public jeudi 4 novembre 2021, le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales (REP) explique cet écart par une forte performance au cours du premier semestre avec une croissance des exportations et de la production industrielle stimulée par la reprise dans l'Union européenne. La bonne saison touristique estivale a également portée ses fruits, notamment sur l'hôtellerie pour l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro. L'expansion de la consommation des ménages, grâce à l'augmentation des envois de fonds, la hausse des salaires nominaux et la croissance du crédit dans la plupart des économies de la région, participent également à cette meilleure croissance. "La politique budgétaire est restée accommodante et les taux de la politique monétaire sont à des niveaux historiquement bas pour soutenir l'économie", souligne l'étude.Des grains de sable apparaissent cependant et pourrait gripper cet élan positif. La Berd met notamment en garde contre "les pressions inflationnistes (qui) pourraient entraver la reprise future". Comme dans la majorité des régions couvertes par la banque, les prix à la consommation augmentent progressivement depuis le début de 2021, à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. "Si les signes de reprise économique dans les Balkans occidentaux ont été solides jusqu'à présent, des incertitudes importantes subsistent, en particulier celles liées à la trajectoire future de la pandémie et à l'aggravation potentielle des conditions extérieures", commente Ana Krešić, économiste régionale de la Berd pour les Balkans occidentaux.