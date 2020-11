Les pays de l'Union pour la Méditerranée appellent à un renforcement des liens commerciaux dans la région

"J'encourage vivement les entreprises des rives nord et sud de la Méditerranée à tirer davantage parti des possibilités qu'offrent ce partenariat régional en matière de commerce, d'investissement et d'économie", souligne Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire au commerce.



Pour Maha Ali, ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, "les vulnérabilités sociales et économiques sans précédent de la région, aggravées par la pandémie Covid-19, appellent plus que jamais à la solidarité et à une coopération efficace pour traiter les problèmes pressants, en accordant une attention particulière à la rive sud de la Méditerranée. La Jordanie est prête, en tant que coprésidente de l'UpM, à travailler avec l'UE et les pays du sud de la Méditerranée pour promouvoir le développement durable régional dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée."