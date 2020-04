Les pays d'Afrique du Nord se préparent à observer un début de Ramadan sous confinement

MAGHREB. Les pays du Maghreb ont décidé de prolonger le confinement général afin de limiter la propagation du coronavirus. Dès mi-mars, alors que seulement 150 cas étaient recensés dans toute l'Afrique du Nord, ils avaient pris des mesures fortes en fermant leurs frontières. Aériennes et maritimes avec la France et l'Espagne pour le Maroc dès le 13 mars, terrestres, aériennes et maritimes pour la Tunisie au 17 mars, et frontières avec la Libye, la Tunisie, le Maroc, le Niger et le Mali pour l'Algérie depuis le 18 mars avec la suspension des vols et liaisons maritimes avec l'Europe dès le lendemain.La Tunisie a ouvert le ban, vendredi 17 avril 2020, son Conseil de sécurité nationale annonçant une prolongation sans préciser de durée. Elle a été confirmée, dimanche 19 avril 2020 par Elyès Fakhfakh lors d'un entretien télévisé. Le confinement se poursuivra jusqu'au 3 mai 2020 alors que le pays se trouve sous ce régime d'exception de confinement depuis le 22 mars 2020. Le premier ministre tunisien prévoit un déconfinement "ciblé et progressif" par vagues successives, selon les secteurs économiques (les plus cruciaux d'abord), les régions (les moins touchées en premier lieu) et les catégories d'âge (les moins vulnérables en premier). Il parle d'une situation "presque maîtrisée" avec trente-huit décès et 879 cas contaminés au Covid-19.Des tests rapides seront disponibles au début de cette semaine promet Elyes Fakhfakh et 1 000 par jour pourraient être réalisés dans dix laboratoires.Le Premier ministre a obtenu, le 4 avril 2020 de l'Assemblée des représentants du peuple (l'assemblée nationale tunisienne) les pleins pouvoirs pour légiférer directement , pendant une période de deux mois, dans le dossier du Covid-19. Il peut donc désormais prendre toute mesure favorisant la limitation du coronavirus. Le couvre-feu, déjà en vigueur, se déroulera dorénavant de 20h à 6h, soit deux heures de moins qu'auparavant (18h à 6h), et en raison du ramadan. Un accord avec les syndicats UTICA et UGTT a permis au gouvernement de proposer un mécanisme de chômage technique à quelque 150 000 salariés d'environ 4 000 entreprises. L'Etat tunisien contribuera à leur rémunération à hauteur de 200 dinars (63€), l'entreprise mettant le complément.