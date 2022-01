Les passeports d'Europe du Sud parmi les plus "puissants" au monde

MEDITERRANEE. Comme chaque année depuis dix-sept ans, le cabinet de conseil britannique Henley & Partners dresse la hiérarchie des passeports les plus puissants du monde, ceux permettant à leur titulaire d'accéder au plus grand nombre de destinations sans demande de visa préalable (sans visa ou avec visa automatique à l'arrivée).

Dévoilé mercredi 12 janvier 2022, le dernier classement repose sur l'étude de 199 passeports et 227 destinations de voyage.





Si le Japon (192 pays sans visa), Singapour (192), l'Allemagne (190) et la Corée du Sud (190) occupent les deux premières places, les pays méditerranéens tirent bien leur épingle du jeu. Enfin, surtout les passeports des Européens du Sud qui décrochent les troisième (Italie et Espagne ex æquo avec 189 destinations comme la Finlande et le Luxembourg), quatrième (France, 188 ex æquo avec l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse) et cinquième rang (Portugal, 187 ex æquo avec l'Irlande). À la septième place se trouvent la Grèce et Malte (187 destinations pour les deux) alors que la Slovénie se positionne 10e (181), Chypre 14e (176) et Monaco 16e (174).