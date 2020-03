Les passagers d'Air Corsica voyageant entre La Corse et Paris ne bénéficieront qu'en partie du tarif résident

FRANCE. Face à l'annonce de la fermeture de l'aéroport de Paris-Orly au 31 mars 2020 au soir, la compagnie aérienne Air Corsica ne va plus pouvoir assurer sa délégation de service public entre l'île et la capitale française. "Tous les vols programmés au départ d'Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari vers Paris-Orly et v/v sont annulés à partir du 1er avril 2020. Dans l'attente d'informations complémentaires quant à la possible réouverture de Paris-Orly, Air Corsica a décidé de procéder à ces annulations pour une période initiale de quinze jours", indique, par un communiqué, la compagnie.



Le texte précise également que "Air Corsica s'est rapprochée de son partenaire Air France afin de coordonner les horaires de vol "bord à bord" actuellement effectués dans le cadre du service minimum mis en place en concertation avec l'OTC (NDLR : Office des transports de la Corse), avec ceux des vols qu'Air France envisage d'assurer entre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle d'une part, et ceux de Marseille et de Nice d'autre part".



La compagnie va en effet devoir désormais proposer des escales (avec changement d'avion) dans les villes phocéenne et azuréenne à ses passagers désirant se rendre à Paris.



Corolaire de cette situation, ils ne pourront bénéficier de la tarification "résident", mise en place par les dispositions de service public, que sur le trajet entre la Corse et Marseille ou Nice.