Les opérateurs ferroviaires italiens de transport de passagers vont recevoir 687 M€ d'aides

ITALIE. Le gouvernement italien va pouvoir mettre en oeuvre son régime d'aides destiné à indemniser les opérateurs commerciaux de transport ferroviaire longue distance de passagers pour les dommages causés par la Covid-19. La Commission européenne vient en effet de l'autoriser, mercredi 2 mars 2022, considérant qu'"il était justifié que les États membres prennent des mesures exceptionnelles afin d'octroyer une indemnisation pour les dommages liés à la pandémie" et que "la mesure était proportionnée, l'indemnisation envisagée n'allant pas au-delà du montant nécessaire pour remédier aux dommages".



D'un montant de 687 M€, l'enveloppe va venir compenser les manques à gagner subis entre le 1er juillet 2020 et le 30 avril 2021 en raison de la pandémie, mais aussi des mesures restrictives prises par le gouvernement italien pour limiter la propagation du virus. L'Italie a notamment créé un système obligatoire de réservation des places en quinconce qui a réduit de 50% le nombre de sièges disponibles. Il a décrété des limitations strictes concernant les réunions professionnelles en face-à-face et les voyages d'affaires, ainsi que l'annulation d'événements. Entre fin décembre 2020 et avril 2021, il a même interdit les déplacements interrégionaux dans tout le pays.