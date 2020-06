Les offres de reprise pour Orchestra-Prémaman jugées insuffisantes

FRANCE. Le tribunal de commerce de Montpellier a décidé, jeudi 4 juin 2020, de rejeter les deux offres présentées pour la reprise d'Orchestra-Prémaman (1500 salariés). Elles émanaient du groupe saoudien Al-Othaim et de l'actuel Pdg et fondateur e 1995 du groupe basé à Saint-Aunès (près de Montpellier, Hérault), Pierre Mestre, via la société NewOrch.Placé en redressement judiciaire le 29 avril 2020, après une procédure de sauvegarde obtenue le 24 septembre 2019 , le groupe de mode, puériculture et jouets accuserait une perte de quelque 30 M€.Pierre Mestre avait présenté, mi-février 2020, un plan visant à la suppression de 159 postes en France et 300 à l'étranger et la fermeture de l'entrepôt logistique de Saint-Aunès employant une centaine de salariés.Le tribunal de commerce de Montpellier a fixé au 11 juin 2020 à 18h la date limite de dépôt des nouvelles offres qui devront être, selon ses termes, améliorées et "simplifiées" ainsi que "purgée de tout élément aléatoire ou de condition suspensive et présentant des garanties financières suffisantes pour financer le prix d'acquisition et les besoins en fonds de roulement futurs". L'instance se réunira de nouveau le 16 juin 2020 à 9h30 pour se prononcer sur les dossiers reçus.Du 1er mars 2018 au 28 février 2019, Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 570,80 M€ (dont 388,90 M€ pour la France) pour une perte nette de 88,20 M€.