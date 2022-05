Les ministres méditerranéens de l'emploi veulent promouvoir une économie au bénéfice de tous

MEDITERRANEE. Réunis les 17 et 18 mai 2022 à Marrakech, les ministres de l'emploi et du travail des pays membres de l'Union pour la Méditerranée (UpM)* se sont engagés à "relever les défis en matière d'emploi et d'employabilité pour les personnes les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes". Ils entendent notamment "promouvoir une économie au bénéfice de tous, par le biais de l'emploi et de politiques sociales répondant à leurs problèmes spécifiques".



"Nous ne pouvons pas parler d'opportunités pour le sud et l'est de la Méditerranée sans nous attaquer d'emploi et au déficit de compétences dans la région et sans consolider nos marchés du travail", souligne Nasser Kamel, secrétaire général de l'UpM.



La réunion au Maroc a servi, mercredi 18 mai 2022, de cadre pour la présentation officielle d'une Initiative régionale Équipe Europe, baptisée "L'emploi grâce au commerce et à l'investissement". Elle vise à contribuer à la mise en oeuvre du nouvel agenda pour la Méditerranée et de son plan économique et d'investissement.



Cette initiative permettra de débloquer 2,8 mrds€ pour "promouvoir des approches innovantes en matière de création d'emplois dans le sud et l'est de la Méditerranée, en stimulant le commerce et l'investissement durables, la formation professionnelle et les compétences, ainsi que l'entrepreneuriat inclusif". L'Union européenne, les États membres participants (France, Espagne, Italie et Allemagne), leurs agences de développement, ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) abonderont cette enveloppe.