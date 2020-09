Les magasins d'ameublement Alinea repris par ses actionnaires

FRANCE. Comme prévu, en l'absence d'autre offre et pour éviter une liquidation judiciaire directe, le tribunal de commerce de Marseille a validé, lundi 14 septembre 2020, la reprise de l'enseigne d'ameublement Alinéa par ses actionnaires l'Association familiale Mulliez (AFM 85%) et son Pdg Alexis Mulliez (15%).Une nouvelle structure, Néomarché, porte le projet de reprise partielle comprenant seulement neuf magasins sur les vingt-six existants. L'unité de Poitiers sera cédée au groupe Gifi. 865 salariés sur les 1 861 seront conservés.Les anciens, et donc nouveaux, actionnaires dégageront une enveloppe de 2 M€ d'aides au retour à l'emploi, ainsi qu'une somme de "plusieurs millions d'euros" qui sera repartie entre les personnes licenciées qui se verront proposer plus de 900 postes en CDI au sein du groupe Mulliez et plus de 700 CDI dans d'autres entreprises.Basée à Aubagne, près de Marseille, Alinea se trouvait en redressement judiciaire depuis le 18 mai 2020