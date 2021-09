Les législatives marocaines sanctionnent sévèrement le Parti islamiste au pouvoir

MAROC. Au lendemain des élections législatives marocaines, qui se sont déroulées mercredi 8 septembre 2021, le constat est terrible pour le Parti de la justice et du développement (PJD). Au pouvoir depuis dix ans, cette formation se retrouve désormais avec seulement douze députés dans la Chambre des représentants, contre 125 dans la précédente mandature.Alors que pour la première fois les Marocains étaient appelés aux urnes, à la fois pour élire leurs représentants communaux, régionaux et donc nationaux, le taux de participation s'est élevé à 50,35% (contre 43% lors des précédentes législatives ).Selon les résultats provisoires annoncés jeudi 9 septembre 2021 au matin, Le Rassemblement national des indépendants (RNI) arrive en tête, suivi du Parti Authenticité et modernité (PAM) et du Parti de l'Istiqlal (PI). Les deux premiers appartiennent à la tendance libérale, le troisième au centre droit. Ils obtiennent respectivement 97, 82 et 78 sièges dans cette assemblée qui compte 395 élus.