« Les jeunes, acteurs du changement : pour un nouveau modèle de mobilité »

Extrait :



Les jeunesses, par leur dynamisme et leur poids démographique, sont un levier puissant pour surmonter les obstacles qui entravent le développement social, politique et économique de la région. Il est indispensable et urgent d’offrir une nouvelle perspective aux jeunes Méditerranéennes et Méditerranéens afin de redonner du sens aux notions de « citoyenneté », de « participation » et de « travail », qui portent les grandes promesses de notre temps.