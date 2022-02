Les investissements de la Berd en Turquie ont atteint un record en 2021

Parallèlement, neuf banques et sociétés de crédit-bail turques ont reçu une ligne de crédit pour un total de 826 M€ avec 35% de l'enveloppe dédiée à des projets verts. En plus de ces fonds, la Berd a accompagné une centaine de Pme par du financement ou du conseil et des financements. Notamment grâce à des partenariats de partage des risques avec les prêteurs locaux TSKB, Garanti BBVA Leasing et Akbank et pour répondre à la mise en place de chaînes d'approvisionnement durables et résilientes, l'accélération de la numérisation l'appui de la croissance des jeunes entreprises à fort potentiel et des entreprises dirigées par des femmes. Dans ce domaine, la banque a mis à la disposition de milliers d'entreprises turques dirigées par des femmes des prêts fléchés à hauteur de 600 M€ (dont 115 M€ déjà fourni par l'intermédiaire de Denizbank, Akbank et Yapi Kredi) dans le cadre de son programme "Women in Business".Vingt des quarante-deux projets de la Berd en Turquie comprenaient une composante sur l'égalité des genres.En 2021, la Berd a également été très active dans le domaine du transport. Elle a financé la ligne ferroviaire Ispartakule-Verkezkoy à hauteur de 150 M€ et l'extension de la ligne de métro d'Izmir jusqu'au district urbain de Buca (125 M€) ainsi que l'acquisition de 100 bus modernes et plus propres à Mersin pour 22 M€ composés d'un prêt de 15 M€ sur dix ans et d'une subvention de 7 M€."En ces temps difficiles, notre objectif est de préserver les acquis du développement économique et de créer des opportunités pour une reprise économique verte et inclusive de la Turquie après la pandémie", commente Arvid Tuerkner. Directeur général de la Berd pour la Turquie, il estime que la ratification par Ankara de l'Accord de Paris va ouvrir la voie à davantage d'investissements verts dans ce pays.