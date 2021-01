Les indicateurs économiques de la Bosnie-Herzégovine



L'économie de la Bosnie-Herzégovine a généré un PIB de 21,34 mrd$ en 2019. La Bosnie-Herzégovine connaît un taux de croissance de 2,6 %. Elle exporte essentiellement des métaux, vêtements, produits du bois vers l'Allemagne, la Croatie, et l'Italie. Le PIB par habitant s’élève à 6 505 $.

Bosnie-Herzégovine : renseignements pratiques Monnaie : mark convertible



: mark convertible Indicatif téléphonique : + 387



: + 387 Domaine Internet : ba



: ba Fuseau horaire : UTC +1 (UTC +2 en été)



UTC +1 (UTC +2 en été) Langue officielle : bosnien*



: bosnien* Superficie : 51 209 km 2

*ainsi que croate et serbe.



Bosnie-Herzégovine : données démographiques (est. 2020) Population

Taux de croissance démogr. annuel Age moyen

Espérance de vie H/F

3,28 millions -0,19 % 43,3 ans 75/80 ans Taux d'alphabétisation

Population urbaine

(versus population totale) Population de - 15 ans

Indice de dvlpt humain

PNUD 99/98 % 49 % 15 % 0,769

Bosnie-Herzégovine : ratios économiques (2019) PIB : 21,34 milliards de dollars



: 21,34 milliards de dollars PIB/hab : 6 505 $



: 6 505 $ Taux de croissance du PIB : 2,6 %



: 2,6 % Dette publique : nc



: nc Taux inflation : 0,75 %



: 0,75 % IDE entrants : 516 millions de dollars

Bosnie-Herzégovine : échanges commerciaux Biens exportés Principaux clients Biens importés Principaux fournisseurs Métaux, vêtements, produits du

bois. Allemagne, Croatie, Italie. Machines et équipements, produits chimiques, pétrole, denrées alimentaires. Allemagne, Italie, Serbie.



