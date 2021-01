Les indicateurs économiques de l'Algérie



L'économie de l' Algérie repose sur un fort secteur industriel qui représente 39,3 % du PIB. Le pétrole, le gaz naturel et les produits des industries pétrolières et sidérurgiques sont les principaux postes d'exportation. Son PIB par habitant est de 3948 $.

Algérie : renseignements pratiques Monnaie : dinar algérien



dinar algérien Indicatif téléphonique : + 213



: + 213 Domaine Internet : dz



: dz Fuseau horaire : UTC + 1



UTC + 1 Langue officielle : Arabe classique



: Arabe classique Superficie : 2 381 741 km2, dont 85% de désert







Algérie : données démographiques (estimations 2020) Population Taux de croissance démogr. annuel Age moyen

Espérance de vie H/F

43,85 millions 1,5 % 28,9 ans 75/78 ans Taux d'alphabétisation H/F

(2018) Population urbaine

(versus population totale) Population de - de 15 ans

(2019) Indice de dvlpt humain

PNUD (entre 0 exécrable et 1 excellent) 87/73% 73% 31% 0,754



Algérie : ratios économiques (2019) PIB : 169,99 milliards de $

:

PIB/hab : 3948$

: 3948$

Taux de croissance du PIB : 0,8 %

: 0,8 %

Dette publique : nc

: nc

Taux inflation fin 2019 : 3,3 %

: 3,3 %

IDE entrants : 1506 millions de $

: 1506 millions de $



Algérie : échanges commerciaux Principaux produits exportés Principaux pays clients Principaux produits importés Principaux pays fournisseurs Pétrole, gaz naturel et produits des industries pétrolières et sidérurgiques, produits alimentaires (sucre, eau et dattes), équipements industriels, biens de consommation non alimentaire. Italie, Espagne, France, États-Unis, Brésil, Canada, Pays-Bas, Turquie, Grande Bretagne, Belgique, Portugal, Tunisie, Maroc, Singapour, Inde. Céréales, véhicules de tourisme et de transport, produits pharmaceutiques, barres en fer et en acier, laits et produits laitiers. Chine, France, Italie, Espagne, États-Unis, Turquie, Argentine, Brésil, République de Corée, Inde, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Arabie saoudite, Portugal.



Sources : Sources : BANQUE MONDIALE (importations et exportations, PIB, PIB par habitant, croissance du PIB, IDE, dette

brute des administrations publiques avec FMI, taux d'inflation) ; CNUCED (population, population urbaine vs population

totale) ; COFACE (dette brute des administrations publiques) ; Departament d’estadistica Andorre (population,

taux de croissance démographique, âge moyen) ; Countrymeters (taux de croissance démographique) ; EUROSTAT

(dette brute des administrations publiques, taux d'inflation) ; FMI – Fonds monétaire international (dette brute des

administrations publiques avec Banque Mondiale) ; Geoba.se (population) ; IMSEE - Institut monégasque de la statistique

et des études économiques (population, taux de croissance démographique, âge moyen, espérance de vie à la

naissance, PIB, PIB par habitant,) ; INED (taux de croissance démographique) ; INSEE - Institut national française de

la statistique et des études économiques (taux de croissance démographique, âge moyen) ; ONU (espérance de vie à

la naissance, population de moins de 15 ans, biens exportés et importés, clients et fournisseurs, taux de chômage) ;

PNUD – Programme des Nations unis pour le Développement (indice de développement humain) ; World Factbook

CIA (âge moyen, Taux d’alphabétisation des adultes, PIB par secteurs). (e) = estimation ; (p) = prévision ou résultat

provisoire ; (nc) = donnée absente ou non significative



Cartes : econostrum.info (à partir de www.d-maps.com/carte.php?num_car=73863&lang=fr)





