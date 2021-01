Les indicateurs économiques de Chypre



L'économie de Chypre a généré un PIB de 26,35 mrd$ en 2019. Chypre connaît un taux de croissance de 3,2 %. Elle exporte essentiellement des agrumes, des pommes de terre et des produits pharmaceutiques vers la Grèce, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Le PIB par habitant s’élève à 21 823 $.

Chypre : renseignements pratiques Monnaie : Euro (S) et Livre turque (N)



Euro (S) et Livre turque (N) Indicatif téléphonique : + 357



: + 357 Domaine Internet : cy



: cy Fuseau horaire : UTC +2 (UTC +3 en été)



UTC +2 (UTC +3 en été) Langue officielle : grec et turc



: grec et turc Superficie : 9 251 km 2



Chypre : données démographiques (est. 2020) Population

Taux de croissance démogr. annuel Age moyen

Espérance de vie H/F

1,2 million 1,15 % 37,9 ans 79/83 ans Taux d'alphabétisation

2015 Population urbaine

(versus population totale) Population de - de 15 ans

Indice de dvlpt humain

PNUD 99 % 66,8 % 17 % 0,873

Chypre : ratios économiques (2019) PIB : 26,35 milliards de dollars



: 26,35 milliards de dollars PIB/hab : 21 823 $



: 21 823 $ Taux de croissance du PIB : 3,2 %



: 3,2 % Dette publique (1er trimestre 2019) : 95,5 % du PIB



(1er trimestre 2019) : 95,5 % du PIB Taux inflation (fin 2019) : 0,77 %



(fin 2019) : 0,77 % IDE entrants : 23 840 millions de dollars

Chypre : échanges commerciaux Principaux produits exportés Principaux pays clients Principaux produits importés Principaux pays fournisseurs Agrumes, pommes de terre, produits pharmaceutiques, ciment, vêtements. Grèce, Irlande, Royaume-Uni, Israël. Produits de consommation, pétrole et lubrifiants, machines, équipements de transport. Grèce, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Israël, Chine, Pays-Bas





