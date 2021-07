Les indépendantistes catalans graciés par le pouvoir central, mais pas amnistiés

De son côté, le président de l'exécutif de Murcie, Fernando López Miras, reproche au gouvernement cette annonce. "Il n'est pas possible que Pedro Sánchez sape la séparation des pouvoirs et affaiblisse l'État de droit simplement pour son intérêt personnel et politique", juge le membre du Parti Populaire (PP - Conservateurs). L'abstention des indépendantistes de l'ERC (gauche républicaine de Catalogne) avait permis au Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de conserver le pouvoir, lors du vote de confiance en janvier 2020 obtenu de seulement deux voix.Membre du Parti Populaire (PP- Conservateurs), Fernando López Miras indique d'ailleurs qu'"il n'est pas possible que Pedro Sánchez et le gouvernement central aillent gracier des criminels qui ont essayé de casser, qui ont attaqué l'unité de l'Espagne et qui ont détourné des fonds publics."En Galicie, Néstor Rego, député du Bloc nationaliste galicien (BGN - Gauche revendiquant l'autonomie) évoque un "geste clairement insuffisant." Selon lui, "l'exercice d'un droit démocratique, tel que le résultat des urnes, ne peut être considéré comme un crime." Néstor Rego en appelle d'ailleurs au respect de "la volonté démocratique du peuple, y compris dans l'exercice du droit au référendum et du droit à l'autodétermination."Maddalen Iriarte, porte-parole du parti Euskal Herria Bildu (EH Bildu - gauche patriotique) au Parlement basque, se veut plus mesurée, qualifiant les grâces accordés aux indépendantistes catalans d'"étape supplémentaire." Elle affirme n'avoir "aucun doute" que "les Catalans pourront décider de leur avenir librement et démocratiquement."Dans son discours barcelonais, Pedro Sánchez concluait : "Je ne peux pas concevoir une nouvelle Espagne sans une nouvelle Catalogne au premier plan. Je ne peux pas concevoir l'Espagne sans la Catalogne. La Catalogne ne peut pas non plus être comprise sans le reste de l'Espagne. C'est mon engagement le plus ferme, que j'ai l'honneur de représenter ici aujourd'hui devant la société civile catalane."* Oriol Junqueras (ex-vice-président de la Catalogne et ancien ministre régional de l'économie et des finances), Raül Romeva (ministre des affaires étrangères et des relations institutionnelles de la Generalitat de Catalogne), Jordi Turull (ministre de la présidence et porte-parole de la Generalitat), Dolors Bassa (ministre du travail et des affaires sociales de Catalogne), Carme Forcadell (ex-présidente du Parlement de Catalogne), Joaquin Forn (ex-ministre de l'Intérieur de la Generalitat), Josep Rull (ex-ministre du territoire et de la durabilité de la Generalitat), Jordi Sánchez (ex-président de l'Assemblée nationale catalane), Jordi Cuixart (ex-dirigeant de l'ONG Òmnium Cultural).