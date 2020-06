Les huit défis lancés par le port de Marseille relevés lors du Smartport Challenge

FRANCE. Le second Smartport Challenge organisé par le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Aix-Marseille Université a livré, mardi 16 juin 2020 ses lauréats.Ce programme d'innovation ouverte proposé dans le cadre du French Smartport in Med a permis de relever huit défis. Parmi les cinquante-sept entreprises candidates, sept ont été retenues, le septième défi, "Energies renouvelables pour conteneur frigorifiques" ayant été résolu, mais pas primé pour des raisons de règlement du concours (voir plus bas)."Le comité de sélection, composé des porteurs de défis et des partenaires du challenge, a dû s’adapter aux exigences et restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire. Le jury a choisi les lauréats courant avril par visioconférence. Avec un calendrier légèrement décalé, la phase de co-innovation a pu démarrer dès le 8 juin", précise un communiqué.Les lauréats et le porteur du défi vont désormais être accompagnés par the camp et l’équipe du Smart Port. Ils ont cinq mois pour, en binôme, concevoir, tester et expérimenter leur solution innovante.