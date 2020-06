Les hôtels tunisiens ne vont plus pratiquer la quarantaine, mais adoptent des mesures strictes

TUNISIE. Le gouvernement tunisien a décidé, samedi 13 juin 2020, d'annuler les mesures de quarantaine obligatoire pour tout nouvel arrivant dans des hôtels pendant sept jours. L'information a été publiée, via un communiqué, alors que la Tunisie se prépare à rouvrir ses frontières dès jeudi 18 juin 2020 aux Tunisiens et à partir du 27 juin 2020 aux autres nationalités.



Les Tunisiens rentrant au pays devront présenter à leur arrivée un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant leur départ. Et observer quatorze jours d'auto-isolement chez eux au lieu de sept jours dans un hôtel et sept jours à domicile.



Les hôtels vont cependant devoir s'adapter pour recevoir les touristes et adopter un protocole sanitaire strict (250 mesures) pour éviter toute propagation de la Covid-19. Les buffets seront proscrits et une distance minimum sera observée entre les tables au restaurant, mais aussi les transats au bord des piscines qui n'accorderont que 3m² par baigneur.



Les touristes pourront cependant sortir de l'établissement pour des visites touristiques. Un test PCR leur sera proposé, sur la base du volontariat, à partir du sixième jour de le séjour en Tunisie.