Les hôtels et restaurants espagnols payent l'addition salée de la crise du coronavirus

L'organisation patronale représentant le secteur Hosteleria de España annonce que 40 000 hôtels et restaurants ont déjà tiré le rideau en Espagne. Elle craint qu'entre 900 000 et 1 million d'emplois directs et indirects soit perdus et un manque à gagner, en 2020, de 67 mrds€. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2020