Les hôpitaux égyptiens et marocains bénéficient d'une nouvelle facilité de financement

La première phase prévoit la création de trois hôpitaux et une tour médical d'un total de 600 lits ainsi que 240 cliniques de jour. Dans un communiqué, la Berd précise que la facilité de financement accompagnera notamment les investissements de Batterjia Morocco, filiale marocaine du groupe saoudien Bait Al Batterjee Medical SAE, qui va construire deux nouveaux hôpitaux à Alexandrie et à Zenata (éco-cité entre Casablanca et Mohammedia).



"Notre partenariat avec IFC nous permettra de fournir des soins de santé de classe mondiale à davantage de patients en Egypte et au Maroc, et ainsi de jouer un rôle dans l'amélioration des systèmes de santé et du bien-être des communautés dans ces pays", commente Sobhi Batterjee, président d'Humania.