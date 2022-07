Les habitants de l'UE de moins en moins nombreux

L'Allemagne reste, et de loin, le premier pays de l'UE en terme de population avec 83,2 millions habitants, contre 0,5 million à Malte, l'État membre le moins peuplé. Allemagne, France et Italie représentent 47% de la population totale de l'UE au 1er janvier 2022.



Parmi les dix-sept États membres de l'UE où la population a augmenté en 2021, neuf ont enregistré à la fois un accroissement naturel et un solde migratoire positif contribuant à leur croissance démographique (Belgique, Danemark, Irlande, France, Chypre, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Suède). Dans huit États membres (République tchèque, Allemagne, Estonie, Espagne, Lituanie, Autriche, Portugal et Finlande), le solde migratoire positif a été le moteur de la croissance démographique, l'accroissement naturel de la population étant négatif.



Avec près de 230 millions d'habitants, les pays de l'Europe du Sud apportent plus de la moitié des habitants de l'UE. Leur situation s'avère cependant assez disparate. Sur les dix pays ayant enregistrés un repli entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022 figurent l'Italie (- 253 100), la plus forte baisse de toute l'UE, et la Slovénie (- 1800), le plus faible recul.

La France se distingue avec la plus importante hausse des vingt-sept États membres. Elle a gagné sur la même période 185 900 habitants.