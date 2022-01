Les « greentech start-up »: une solution efficace aux défis du développement durable dans le Sud de la Méditerranée

Extrait :



Ensuite, Il explore les principaux obstacles qui les freinent en mettant en lumière l’expérience de trois start-ups du Liban, de Jordanie et de Tunisie travaillant dans le domaine des technologies vertes, en particulier dans la gestion des déchets et de l’eau et dans les industries de l’habillement, les principaux moteurs de leur croissance et les défis auxquels elles sont confrontées. Enfin, il conclut avec quelques recommandations pour améliorer la politique publique existante afin de favoriser les GreenTech start-ups. Parmi ces dernières, le mémoire se concentre sur la création d’un écosystème respectueux de l’environnement avec un soutien juridique, financier et éducatif.