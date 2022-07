Les frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie vont rouvrir

ALGÉRIE / TUNISIE. Après plus de deux ans de fermeture, les frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie rouvriront à partir du 15 juillet 2022. La décision de fermer ce passage avait été annoncée en mars 2020 pour limiter la propagation de la Covid-19.Les liaisons aériennes et maritimes entre les deux pays avaient pu reprendre dès juin 2021 Les deux présidents, l'Algérien Abdelmadjid Tebboune, et le Tunisien Kaïs Saïed, sont parvenus à un accord sur ce sujet mardi 5 juillet 2022, à l'occasion des festivités pour les soixante ans de l'indépendance de l'Algérie auxquelles les deux hommes participaient ensemble."En réalité, les frontières entre les deux pays n'ont jamais été fermées, puisque le transport des marchandises s'est poursuivi malgré la pandémie", a toutefois déclaré le président algérien.