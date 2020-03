Les exportations d'armes françaises à leur plus haut niveau depuis 1990

FRANCE. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), La France est le troisième exportateur d'armes dans le monde, derrière les Etats-Unis et la Russie.

"Les transferts internationaux d'armes majeures ont augmenté de 5,5% en cinq ans de 2015 à 2019 par rapport à 2010-2014", dévoile le SIPRI, lundi 9 mars 2020. Elles ont progressé de 23% sur les mêmes périodes pour les Etats-Unis qui ont fourni quatre-vingt seize pays alors que la moitié des armes avaient pour destination le Moyen-Orient.



Quant aux exportations françaises, "elles ont atteint leur plus haut niveau sur une période de cinq ans depuis 1990 et ont représenté 7,9% des exportations mondiales d'armes en 2015-2019 soit une augmentation de 72% par rapport à 2010-2014", poursuit la note de l'Institut. Les principaux clients de la France sont l'Egypte, le Qatar et l'Inde.



Dans le même temps, les exportations d'armes de la Russie ont diminué de 18%. Celles d'Israël ont augmenté de 77%, et atteignent leur plus haut niveau jamais enregistré.



Autres enseignements du document publié par le SIPRI, les importations d'armes de l'Egypte ont triplé entre 2010-2014

et 2015-2019, lui octroyant le rôle de troisième importateur mondial derrière l'Arabie saoudite et l'Inde.