Les exploitations agricoles et piscicoles françaises et les salariés d'Air France vont recevoir 420 M€ d'aides

Parallèlement, et à la demande de Paris, la Commission européenne propose d'épauler 1 580 salariés licenciés d'Air France à cause des effets de la pandémie de Covid-19 (baisse du nombre de passagers et de vols). Elle débloque la somme de 17,7 M€, issue du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM), qui viendra alimenter un budget total de 21 M€ consacrés à cette opération. Les 15% restants seront apportés par la compagnie aérienne nationale.



"Ce financement aidera les personnes concernées à trouver un nouvel emploi grâce à des services de conseil et d'orientation adaptés, à développer de nouvelles compétences ou à créer leur propre entreprise", précise un communiqué de la Commission. Dans ce dernier cas, les ex-salariés intéressés pourront obtenir une subvention de démarrage d'un montant maximal de 15 000 €. Les mesures de soutien comprennent aussi des subventions à l'embauche, des indemnités différentielles de rémunération et des indemnités de reclassement rapide/immédiat pour les salariés.



L'Ile-de-France a été la plus touchée par les licenciements intervenus chez Air France. Les ex-salariés travaillant dans cette région représentent 57% du total.



Cette aide a débuté en février 2021, peu de temps après les premiers licenciements. Si nécessaire, le FEM couvrira rétroactivement les coûts, dès que la proposition de la Commission européenne recevra l'aval du Parlement et du Conseil européen.