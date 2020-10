Les eurodéputés veulent un budget 2021 axé sur le soutien à la relance durable

UE. Selon le projet de résolution des eurodéputés issu du vote du 15 octobre 2020, le prochain budget de l'Union européenne s'appuiera sur environ 182 mrds€ de crédits d'engagement (181 684 729 002 € précisément), soit une augmentation de 14,93 mrds€ par rapport à la proposition de la Commission européenne. Ce complément bénéficiera aux quinze programmes phares de l'UE . En 2021, les députés veulent atteindre un niveau de dépense de 10% pour la biodiversité et de 30% pour l'intégration des questions climatiques.Premier du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, le budget 2021 se concentrera sur l'atténuation des effets de la pandémie et la soutien à la relance, en s'appuyant sur le pacte vert et la transformation numérique pour "promouvoir une croissance juste, inclusive et durable, la création d'emplois de haute qualité et l'objectif tant espéré de convergence socioéconomique", indiquent les députés dans leur résolution. Préparée par le rapporteur général pour le budget de la Commission, le Français Pierre Larrouturou, et le rapporteur pour le budget administratif des autres institutions, le Belge Olivier Chastel, ce texte a été adoptée par trente-cinq vois pour, deux contre et quatre abstentions.La résolution et les amendements budgétaires vont désormais faire l'objet d'un débat et d'un vote durant la session plénière des 11 et 12 novembre 2020. Une négociation aura ensuite lieu durant trois semaines avec le Conseil européen pour aboutir à un accord avec le Parlement et ainsi pouvoir présenter le budget 2021 au députés et le faire adopter en décembre 2020. La première réunion entre les deux institutions est prévue le 19 novembre 2020.Comme le précise le Parlement européen dans un communiqué, "Le budget de l’UE est unique. Contrairement aux budgets nationaux, qui sont utilisés en grande majorité pour fournir des services publics et financer les systèmes de sécurité sociale, le budget de l’UE est principalement un budget d’investissement et, contrairement là aussi aux budgets nationaux, il ne peut pas être déficitaire".