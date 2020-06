Les entreprises siciliennes vont bénéficier de 200 M€ de prêts

ITALIE. La Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) va financer, par des nouveaux prêts et pour un montant total de 200 M€, les moyennes entreprises de Sicile.



L'établissement basé dans l'île italienne s'appuie pour cette opération sur une garantie émise par le Fonds européen d'investissement (FEI), membre du groupe de la BEI (Banque européenne d'investissement), des fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) obtenus via le ministère italien du Développement économique (MISE) et des fonds du programme Cosme (Compétitivité des petites et moyennes entreprises) de l'Union européenne.



"L'opération dégagera un financement non négligeable des consortiums de garantie de crédit (Confidi), qui sera ainsi mis à disposition pour rétrocession aux petites et moyennes entreprises: c'est l'un des objectifs de l'initiative PME en Italie ", souligne Alessandro Tappi, directeur des investissements du FEI.



Avec cette enveloppe de 200 M€ sur trois ans, BAPR devrait permettre à environ 2 000 entreprises d'accéder "à des financements à des conditions particulièrement favorables et à maturité longue", précise l'institution dans un communiqué publié mercredi 17 juin 2020. Un niveau moyen de 100 000 € par opération est attendu.



" Nous sommes ravis de conclure cet accord avec le FEI aujourd'hui, car il contribuera à consolider la forte présence de la Banque en Sicile et à lancer des relations encourageant la coopération avec les institutions de la Communauté européenne en faveur des PME et des moyennes capitalisations (...) Cela confirme notre engagement à relancer la croissance, l'emploi et l'esprit d'entreprise dans toute la Sicile au moment même où il est absolument vital de surmonter la crise économique causée par la pandémie de Covid-19 le plus rapidement possible. Dans un marché du crédit particulièrement difficile, nous répondons à la nécessité évidente d'intervenir au niveau systémique avec cette opération innovante, qui contribuera à mobiliser des financements importants pour les entreprises siciliennes ", commente Saverio Continella, directeur général de la BAPR.