Les entreprises européennes devraient verser 410 mrds€ à leurs actionnaires en 2022

L'enquête publiée jeudi 20 janvier 2022 précise que les entreprises sont moins nombreuses à verser des dividendes qu'avant la pandémie, mais celles qui le font procèdent à des versements significativement plus importants qu'avant. "Cela reflète une fois de plus que la politique de dividendes de nombreuses entreprises vise à des versements réguliers, et parfois même en augmentation constante", pointe Jörg de Vries-Hippen.



"Alors que le monde se remet des effets de la pandémie, les dividendes continuent de contribuer de manière substantielle au rendement des actions, notamment en Europe", insiste Hans-Jörg Naumer, responsable des marchés de capitaux mondiaux et de la recherche thématique et auteur de l'étude AllianzGI Dividend Study 2022. Son analyse montre que si en raison de la crise de la Covid-19, le rendement des dividendes en Europe a chuté au cours des deux dernières années, à environ 2,5 % en 2021, il était encore nettement supérieur aux rendements nominaux de nombreux titres du marché obligataire.



"Les dividendes apportent de la stabilité à de nombreux portefeuilles, en particulier les années où l'évolution des prix est négative, car ils peuvent compenser les pertes de prix en tout ou en partie. D'après nos calculs, la volatilité moyenne des actions des entreprises qui versent des dividendes est sensiblement et systématiquement inférieure à celle des entreprises qui n'en versent pas - nous parlons d'une différence de plus de dix points de pourcentage pour le vaste marché européen des actions", argumente Hans-Jörg Naumer. "En Europe, la culture des dividendes est particulièrement forte par rapport aux Etats-Unis et à l'Asie", poursuit-il, rappelant que sur la période 1976 à fin 2021 dans le Vieux-Continent, environ 34% des rendements totaux des actions étaient attribuables aux dividendes.





*Créé par la société MSCI, cet indice de référence couvre les bourses de seize pays européens développés et seulement les grandes capitalisations et les capitalisations de taille moyenne. Il permet d'investir dans plus de 400 entreprises.