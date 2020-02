Les entreprises du portefeuille de Mediterrania Capital Partners en croissance de 25%

MEDITERRANEE. La société de capital investissement Mediterrania Capital Partners annonce un taux de croissance annuel d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) des entreprises de ses deux fonds de 25% en 2019 par rapport à 2018, soit plus de 1 mrd€ de revenus annuels agrégés.Spécialisés dans les investissements de croissance dans les Pme et les sociétés à moyenne capitalisation en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, son fonds MC II, actif depuis 2015, compte huit participations* et son fonds MC III, lancé en 2017, cinq**."Nous sommes vraiment ravis de la performance de notre portefeuille en 2019. Grâce à la bonne implémentation de notre modèle de création de valeur, nous continuons à aider les entreprises de MC II et MC III à se développer et agrandir leurs opérations de manière durable, mettant en place les bases requises pour de la croissance à long terme", commente Albert Alsina, fondateur et Pdg de Mediterrania Capital Partners.En octobre 2019, il communiquait sur la croissance de 69% du chiffre d'affaires des quatre sociétés de son fonds MC III (TGCC, Cairo Scan, Groupe Cofina et Aziza) à fin septembre 2019.La société de capital investissement dispose de bureaux à Barcelone, Casablanca, Tunis, Alger et Malte. Cash Plus (transfert d'argent au Maroc), CECI (production de carrosseries de camion, assemblage de camions et de bus au Maroc), Cieptal Cars (location de véhicules à long terme et mise à disposition de chauffeurs en Algérie), Groupe scolaire René Descartes (établissement d'enseignement privé en Tunisie), Indigo Company (distributeur de douze grandes marques de vêtements dont Jennyfer et Inditex), Medtech Group (intégrateur de systèmes informatiques au Maroc), Randa (entreprise tunisienne de production et distribution de pâtes), Université privée de Marrakech (Maroc et Sénégal).** Akdital Holding (groupe de 5 cliniques dans le Grand Casablanca au Maroc), Aziza (chaîne de supermarchés tunisienne), Cairo Scan (services d'imagerie médicale de diagnostic et d'intervention au Caire et à Gizeh en Egypte), Groupe Cofina (entreprise de mésofinance en Afrique Centrale et Afrique de l'Ouest) et TGCC (entrepreneur général construction et travaux au Maroc et en Afrique subsaharienne).