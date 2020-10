Les entreprises cisjordaniennes bénéficient de 10 M$ de prêts pour mieux lutter contre l'impact du coronavirus

PALESTINE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a consenti, mercredi 14 octobre 2020, un prêt de 10 M$ (8,5 M€) au fonds de la Banque nationale (TNB) en Palestine.Cette enveloppe va pouvoir être rétrocédée aux entreprises basées en Cisjordanie pour les aider à lutter contre l'impact économique de la Covid-19 en leur fournissant les liquidités nécessaires pour passer la crise. Toutes les tailles de sociétés sont éligibles, de la micro à la grande."Les fonds permettront également de renforcer la résilience du secteur financier palestinien", précise un communiqué commun de la Berd et de la TNB.La TNB est la troisième banque des territoires palestiniens (Gaza et Cisjordanie) et la seconde banque de Cisjordanie. Son activité concerne les opérations bancaires, les prêts aux particuliers, aux entreprises et au secteur public.La Berd investit depuis 2017 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec, à ce jour, six projets d'un montant total de 22 M$ (18,8 M€) signés. En septembre 2020 , la banque européenne avait ainsi prêté 3 M$ (2,57 M€) à l'institution de microfinance Faten (Palestine for Credit and Development).