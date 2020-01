Les énergies renouvelables dans l'UE représentaient 18% de la consommation finale en 2018

UNION EUROPÉENNE. Selon une étude d'Eurostat, la part de l'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie brute a atteint 18% dans l'Union européenne (UE) en 2018. Ceci représente une hausse de 0,5% par rapport au 17,5% de 2017 et le double de son niveau de 2004 (8,5%), première année de calcul de ces données.



L'office statistique de l'UE précise dans un communiqué, publié jeudi 23 janvier 2020, que les objectifs de l'Union européenne (Europe 2020) en la matière sont fixés à 20% d'ici 2020 et au moins 32% d'ici 2030.



Des seuils pour 2020 déjà franchis par douze pays sur les vingt-huit que compte l'UE : Grèce, Croatie, Italie, Chypre, Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande et Suède. La part des énergies renouvelables a progressé dans vingt-et-un pays de l'UE28 par rapport à 2017, est restée stable dans un et a baissé dans six autres.



Alors que les parts les plus faibles se trouvent aux Pays-Bas (7,4%), à Malte (8%), au Luxembourg (9,1%) et en Belgique (9,4%), c'est la Suède (54,6%) suivie par la Finlande (41,2%) et le Danemark (36,1%) qui affichent le plus forte proportion en 2018.



Les Pays-Bas (-6,6 points) et la France (-6,4 points) demeurent les plus éloignés de leurs objectifs - les Etats membres définissent eux-même leurs propres ambitions - relève Eurostat.