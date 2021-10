Les élections libyennes se dérouleront bien le 24 décembre 2021

LIBYE. A l'issue de la Conférence internationale pour la stabilité de la Libye, qui s'est tenue jeudi 21 octobre 2021 à Tripoli , les représentants des délégations étrangères et des institutions internationales ont promis leur soutien à la commission électorale pour organiser des élections transparentes.Malgré les dissensions sur le sujet entre les autorités de l'Est et de l'Ouest du pays - mais aussi les déclarations du Haut Conseil d'État libyen (HCE), équivalent du Sénat, indiquant, en septembre 2021, que la date du 24 décembre ne serait pas tenable -, les scrutins des législatives et de la présidentielle restent programmés à la date prévue par l'Onu, soit le 24 décembre 2021. C'est en tout cas une promesse d'Abdel Hamid Dbeibah, nommé en mars 2021 Premier ministre intérimaire avec pour mission de les mener à bien. Et qui a confirmé cette échéance lors de la conférence.Rosemary DiCarlo, secrétaire adjointe de l'Onu aux affaires politiques et à la consolidation de la paix a demandé aux différents partis libyens de "s'abstenir de toute action qui saperait le processus électoral ou n'accepterait pas ses résultats." Elle a rappelé "l'importance du dialogue entre tous les acteurs politiques pour renforcer l'unité et mobiliser le soutien au processus électoral." La secrétaire adjointe des Nations Unies a également exhorté les dirigeants et les institutions libyenne à "assurer la participation effective des femmes dans ce processus pour s'assurer qu'elles occupent au moins 30% des sièges dans les nouveaux organes élus."L'Onu va continuer à fournir une assistance technique pour la conduite de ces élections. Il s'agira du premier scrutin présidentiel de toute l'histoire de la Libye. Il appartient désormais à la commission électorale libyenne de les organiser en deux mois. "Depuis que nous avons pris nos fonctions, nous nous sommes clairement engagés à soutenir la Haute Commission électorale nationale pour qu'elle tienne les élections à temps, et à souligner que le gouvernement d'union nationale est venu pour instaurer la stabilité et la paix en Libye après des années de division politique", commentait Abdel Hamid Dbeibah.