Les économistes méditerranéens de l'EMEA vont évaluer les réponses politiques au Covid-19

MEDITERRANEE. Dans une déclaration au G20 qui se réunit jeudi 26 mars 2020 en vidéo-conférence, l'Emea (Association des économistes euro-méditerranéens) annonce le lancement d'"une initiative de recherche sur les politiques régionales concernant Covid-19".



Par la voix de sa présidente Rym Ayadi, qui signe cet appel, l'association regroupant des économistes des deux rives de la Méditerranée et Africains indique vouloir "identifier et évaluer les réponses politiques et les défis socio-économiques liés à cette pandémie mondiale et les actions futures nécessaires pour renforcer notre résilience socio-économique en Europe, en Méditerranée et en Afrique".



Selon elle, " cette perturbation majeure met à l'épreuve la résilience de nos systèmes sociaux et économiques à résister aux chocs externes. Bien qu'il soit clair que nous aurions pu, dans une certaine mesure, réussir à nous préparer et à prévoir des événements extrêmes liés à des catastrophes naturelles et/ou au changement climatique et/ou à des crises financières, nous ne nous sommes pas préparés à une crise sanitaire majeure, comme celle que nous vivons aujourd'hui".