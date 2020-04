Les économistes méditerranéens d'Emea auscultent les réponses au coronavirus

L'association des économistes méditerranéens Emea passe au crible le développement du Covid-19 dans dix pays et analyse les réponses politiques pour limiter les impacts économiques de la pandémie. English version

Au 21 avril 2020, plus de 2,5 millions de cas de coronavirus ont été confirmés dans le monde. Débuté fin 2019 à Wuhan en Chine, cette pandémie atteignait, aux derniers jours de janvier 2020, l'Italie du Nord puis l'Espagne. Elle s'étendait, mi-février, au Sud et à l'Est de la Méditerranée.



"Contenir la maladie avec des confinements draconiens et des mesures de restrictions de la mobilité ont été les options préférées pour sauver des vies, mais à un coût financier et socio-économique élevé et sans sembler considérer la nature globale de la crise", pointe un rapport publié mercredi 22 avril 2020 par Emea (Association des économistes euroméditerranéens). Coordonné par Rym Ayadi, présidente d’Emea et directrice d’Emnes (réseau euroméditerranéen pour les études économiques), il analyse la propagation du Covid-19 et les réponses des gouvernements dans dix pays*. Une quinzaine d'économistes passent au crible l'état de préparation et l'efficacité des systèmes de santé (jugés faibles), les mises en place de confinement (avec des résultats probants sur le nombre de cas), les politiques de solidarité pour atténuer les conséquences socio-économiques (prises rapidement).



Tous les pays méditerranéens, au Nord comme au Sud, accompagnent les entreprises avec des facilités monétaires et fiscales, des assouplissements des règles bancaires. L'Egypte et le Maroc proposent même des mesures ciblées pour les travailleurs du secteur informel.

Aucun gouvernement n'était prêt à gérer cette crise

Pour Rym Ayadi, "ceux qui disposaient d'un bon filet de sécurité sanitaire s'en sortent le mieux. Ceux qui ont procédé à beaucoup de tests ont choisi la transparence et démontré plus de capacité à gérer l'impact." La présidente d'Emea note toutefois que l'Espagne et l'Italie ont tardé à prendre la décision du confinement.



"Un autre calendrier et un niveau de préparation différent auraient-ils été plus efficaces pour sauver des vies et moins coûteux économiquement ?", questionnent les économistes dans ce rapport. Les pays du G20 et les organisations internationales ont déjà consacré des centaines de milliards de dollars pour limiter les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. "Il reste à voir cependant si le timing et l'efficacité de ces politiques sont adéquats". Les auteurs se demandent si une coordination au niveau national, régional et mondial des réponses des gouvernements n'aurait pas pu permettre de mieux tirer parti des expériences des premiers touchés ?

Cette grille d'analyse, mise à jour régulièrement, va permettre aux économistes d'Emea de poursuivre leurs réflexions.





* Algérie, Egypte, Espagne, Ghana, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie.





Voir le rapport "

