Les économistes d'Emea évaluent l'intégration régionale euroméditerranéenne

L'étude d'Emea développe une. Elle permet de suivre à la loupe et mieux documenter les freins présents, mais aussi les accélérateurs possibles, de cette intégration économique régionale. Ce nouvel outil évalue ce processus à travers le degré de convergence entre elles de quatre sous-régions regroupant les pays membres de l'Union pour la Méditerranée (Maghreb, Méditerranée orientale, Balkans occidentaux et Union européenne).Dotée de quatre-vingt-quatre indicateurs, mis à jour annuellement, la RIM repose sur une approche multidimensionnelle intégrant sept grands secteurs : la gouvernance, le commerce, la finance, les Investissements directs à l'étranger (IDE), les infrastructures, la mobilité des personnes, l'enseignement supérieur et la recherche.Cette matrice analysera chaque année les progrès du processus d'intégration régionale en Méditerranée et portera aussi un regard sur d'autres pays comme ceux du Conseil de Coopération du Golfe, le Moyen-Orient, la Russie, l'Afrique de l'Ouest...Depuis la Covid-19, Emea a identifié trois principaux facteurs appelés à interagir pour définir des modèles et des processus d'intégration régionale plus résistants : le rôle de la numérisation, l'alignement sur les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et les chaînes de valeur régionales. Lire l'étude d'Emea "Assessing regional integration in the Euro-Mediterranean - A multidimensional regional integration matrix" par Rym Ayadi avec les contributions de : Kostas Fragkiadakis, Leonidas Paroussos, Emanuele Sessa. Lire la déclaration écrite "25 years of the Barcelona Process : What has been achieved and what are the prospects of regional integration in the Euro-mediterranean post Covid-19 ?" de Rym Ayadi.