Les dépenses médicales en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse sont les plus élevées de France

L'île de Beauté est aussi l'endroit où la paire de lunettes reste la plus chère de France (quelque soit le type de verre) avec 543,42€ en moyenne pour un ensemble monture et verre (464,12€ en Provence-Alpes-Côte d'Azur). Soit plus de 70€ par rapport au montant maximum pris en charge par les complémentaires santé.



Sur les prothèses auditives, Provence-Alpes-Côte d'Azur se situe à la troisième place avec 1659€ de dépenses moyennes (1574,66€ au niveau national) derrière la Bretagne (1666€) et Rhône-Alpes-Auvergne (1672€). Par contre, la Corse est la région, et de loin, où elles sont le moins cher : 1360€.



Le courtier justifie cette position peu enviable en matière de dépenses médicales des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse par un population plus âgée que la moyenne (40% de la population a plus de 60 ans) et qui consomme davantage de soins médicaux. Mais aussi par les pratiques tarifaires plus élevées que la moyenne française, comme le montrent les pourcentages de reste à charge cités plus haut.





Voir l'étude Verspieren sur les dépenses de santé des Français en 2019 pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse